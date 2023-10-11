Фото: EDUARD KORNIYENKO / ТАСС

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Арсеналы украинской техники стремительно пустеют из-за эффективного российского оружия.

ВС РФ решительно уничтожают технику противника, в том числе западную, с помощью доронов «Ланцет». О ликвидации многомиллионных поставок в зоне СВО Дэвид Хамблинг написал в статье для 19FortyFive.

Автор отметил, что российский беспилотник имеет выдающиеся характеристики. Он может поражать большой спектр целей, и это не только танки на поле боя, но и другая техника, находящаяся на базах вдалеке от линии соприкосновения. Об этом забывать нельзя.

«Больше всего тревожит впечатляющий послужной список „Ланцета“ в борьбе с артиллерией и средствами ПВО», — добавил Хамблинг.

По словам автора, «Ланцеты» — это то оружие, которое позволяет российским силам иметь преимущество в воздухе, так как оно выводит из строя противовоздушные системы Украины.

В США неоднократно заявляли, что БПЛА «Ланцет» представляет большую угрозу для украинских нацистов. Обозреватель Питер Сучиу в разных статьях для 19FortyFivе называл этот беспилотник «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» для ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отряд «Барс-12» громит ВСУ на лисичанском направлении.