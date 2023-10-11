Признают недействительной? Можно ли подарить ипотечную квартиру ребенку

Адвокат Данильченко: ипотечное жилье нельзя дарить и продавать без санкции банка

Фото: Елков Олег / ТАСС

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Реально ли передать такой объект наследникам?

Ипотечную квартиру нельзя продать или подарить ребенку, а также предоставить в ней долю без согласия банка, если иное не предусмотрено договором. Об этом изданию NEWS.ru заявила адвокат Виктория Данильченко.

Кредитная организация, добавила она, имеет право при заключении такой сделки признать ее недействительной или потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства.

«Если сделку совершили без согласия банка, он имеет право требовать признания ее недействительной либо требовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить взыскание на заложенное имущество независимо от того, кому оно принадлежит», — отметила эксперт.

Согласие банка-залогодержателя на распоряжение предметом ипотеки необходимо получить перед тем как подарить квартиру или долю в ней ребенку, уточнила Данильченко. При этом кредитная организация не всегда одобряет такие сделки.

Дело в том, объясняет специалист, что при смене плательщика новый плательщик также должен подтвердить свою финансовую состоятельность. Из-за этого банк редко одобряет сделки в отношении несовершеннолетних детей.