Знают цену славы: каким был бы брак Киркорова и Успенской

Психолог Корендясева: Киркоров и Успенская могли бы жить в браке

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Недавно певица призналась, что ее коллега однажды сделал ей предложение руки и сердца. Каким бы мог быть их брак?

В ходе интервью на одном из YouTube-каналов певица Любовь Успенская сделала сенсационное заявление. По утверждению артистки, поп-король Филипп Киркоров однажды собирался жениться на ней.

Психолог Екатерина Корендясева рассказала изданию «Страсти», каким бы был брак двух ярких личностей. По мнению специалиста, с одной стороны может показаться, что их миры чересчур разные, и они не смогли бы сохранить семейную связь.

А с другой — артисты причастны к творчеству и знают, чего стоит звездная карьера. Так, у них не появлялись бы вопросы о затянувшихся гастролях и поздних репетициях.

Вместе с тем не стоит отрицать, что у звезд разный стиль жизни. У Киркорова есть мировая слава, гастроли в разных странах, беспрерывные съемки и репетиции, а Успенская же выбирает более спокойный образ жизни.

Брак бы был успешным?

По мнению Корендясевой, пара бы нашла компромисс для создания брака. Киркоров разнообразил бы досуг супруги, внеся в него активность, а более спокойный темп жизни исполнительницы стал бы тихой гаванью для активного певца.

«Брак известных личностей сопровождается повышенным вниманием общественности. Скандалы и сплетни могли бы стать фактором, влияющим на сохранение тепла в отношениях», — добавила эксперт.

Она заключила, что Успенская и Киркоров — это пара, которая имела потенциал для успешного брака, несмотря на различия в их мирах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров уже год находится в отношениях.