«Это было зверство»: звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко пережила жесткое изнасилование

Фото: Кадр из т/ф "Мэри Поппинс, до свидания" (1983 г.) / реж. Л. Квинихидзе

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Трагедия произошла почти 50 лет назад.

В жизни заслуженной артистки РСФСР Натальи Андрейченко много лет назад случилось страшное событие. Будучи совсем юной девушкой, она пережила то, чего боится абсолютно каждый.

Своей историей звезда поделилась несколько лет назад в эфире одной из телепередач. Целью этого было предупредить и защитить тех, кто может попасть в такую же беду.

Как развивались события

В декабре 1974 года молодая Андрейченко возвращалась домой после учебы во ВГИКе. Она села в такси, а водитель сразу показался ей каким-то странным.

Он резко вел машину, а уже на подъезде к концу маршрута внезапно свернул на темную и глухую дорогу рядом с кладбищем. Остановив машину, мужчина внезапно заблокировал двери и набросился на студентку.

Будущая актриса поняла, что если она сейчас же не вырвется из плена насильника, то уже не спасется. Андрейченко разбила ногой лобовое стекло машины, и, пока преступник отвлекся, выбежала на дорогу.

«Единственное, что я знаю, что был чудовищный удар одного из людей сзади мне по голове. Меня свалило, боль была чудовищная. Я открывала глаза, закрывала. И в это время началось то-то очень страшное, потому что эти люди меня зверски били. Началось просто насилие души, морали, всего, что только можно себе представить. И это продолжалось так долго… Я теряла сознание время от времени. Я не могу рассказать, какое это было зверство… В какой-то момент я поняла, что практически ничего не вижу, потому что они сильно били меня по лицу», — вспоминала Наталья в интервью Лере Кудрявцевой.

Угроза миновала?

В этот момент навстречу девушке шли двое молодых парней. Жертва таксиста бросилась к ним и попросила о помощи.

Молодые люди отогнали мужчину, который спешно уехал, а Андрейченко вдруг заметила у них большие ножи. Ребята успокоили перепуганную студентку, сказав, что они пошли за елками перед Новым годом.

Однако стоило ей отвернуться, как внезапно она получила тяжелый удар по голове. Последующие события актриса помнит плохо.

Ее страшно избили и изнасиловали. Она до сих пор не понимает, как осталась в живых, предполагая, что преступников спугнула проезжающая мимо машина.

Выжившая

Избитая до полусмерти Андрейченко не могла даже идти. Практически ничего не видя из-за отеков, она выползла с роковой дороги и из последних сил постучалась в первую попавшуюся дверь.

Она не видела лица спасителя, актриса помнит только руки очень пожилого человека, стакан водки, который эти руки ей протянули и слова: «Девочка, успокойся».

После были милиция, больница и суд. В привлечении негодяев к ответственности участвовали даже Андрей Кончаловский и Сергей Михалков — они помогли семье Андрейченко найти хорошего адвоката.

Оба насильника получили по 18 лет тюрьмы. Вскочив со скамьи подсудимых, один из них кричал своей жертве: «Я мстить буду!» — к счастью, судьба не позволила этому случиться.

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