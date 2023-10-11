Стала известна предварительная причина столкновения поездов в метро Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Над восстановлением движения сейчас работают специалисты.

Предварительной причиной столкновения двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро стал отказ тормозов. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Все случилось утром в среду, 11 октября, в районе 10:30. Как уточнили в Дептрансе, произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. В настоящее время движение приостановлено на участке от «Люблино» до «Дубровки». Над восстановлением движения работают специалисты.

Машинисту стало плохо при движении на Сокольнической линии метро Москвы

Как заверил мэр Москвы Сергей Собянин, поезда поедут в своем графике в ближайшие часы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина упала на пути и погибла на станции московского метро «Улица 1905 года».