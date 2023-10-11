Генсек НАТО предупредил об ответе за атаку на газопровод Balticconnector

Столтенберг: НАТО ответит в случае подтверждения атаки на Balticconnector

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Альянс готов приложить свои силы к расследованию инцидента.

Если «намеренная атака» на пролегающий в Балтийском море между Эстонией и Финляндией газопровод Balticconnector будет подтверждена, то НАТО ответит решительно. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

«Если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет единым и решительным», — предупредил он в рамках встречи с главами Минобороны стран-участниц альянса.

Столтенберг также отметил, что обсуждал тему вероятного повреждения магистрали с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. В беседе с ней он выразил готовность НАТО помочь с расследованием.

Норвежские сейсмологи заявили, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% после сообщений об утечке.