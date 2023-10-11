«Ядерный терроризм»: британский спецназ уличили в причастности к диверсиям в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bettina Strenske

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Диверсии на каких объектах входили в задачи преступников из Украины?

Спецназовцы ВС Великобритании принимали участие в подготовке украинских диверсантов, которые собирались атаковать в том числе атомные электростанции в России. Об этом заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).

Сотрудники ФСБ в августе 2023 года задержали участников украинской ДРГ. Во время оперативных и следственных мероприятий было установлено, что подготовку и планирование их операций осуществляли британцы.

«Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм», — подчеркнул Бортников.

В частности, задачами ДРГ было осуществление диверсий на военных объектах, нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а еще на Смоленской и Курской атомных электростанциях.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины.