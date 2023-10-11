Всемирная волна террора: чем война ХАМАС и Израиля грозит России

Фото, видео: Reuters / MOHAMMED SALEM; 5-tv.ru

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Многие недооценивают опасность эскалации арабо-израильского конфликта.

Результатом обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем может стать волна арабского террора по всему миру и последующая за этим Третья мировая война. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил политолог Армен Гаспарян.

Он напомнил, что противостояние между палестинцами и израильтянами уходит корнями в религиозные разногласия. А это «благодатная почва» для кровавых терактов, которые уже неоднократно происходили в разных странах и сейчас могут начаться вновь.

«Арабов в Европе много, они уже делали теракты — и в Испании, и во Франции, и в Великобритании. Здесь же религиозный фактор. Многие просто не отдают себе в этом отчета, что совершенно напрасно», — отметил Гаспарян.

Эксперт констатировал, что за фазой террора может последовать мировая война, которая не обойдет стороной ни одно государство. К сожалению, многие недооценивают эту опасность, подчеркнул Гаспарян.

«Идет к тому, что может начаться Третья мировая, и мы все в одной лодке. 1 сентября 1939 года ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Берлине не думали, что началась Вторая мировая война. Все искренне полагали, что это небольшой локальный конфликт, который через пару дней, максимум через неделю, можно будет уладить. Последствия всем известны. Сейчас, к сожалению, происходит то же самое», — убежден политолог.

Беспрецедентная по масштабам ракетная атака сектора Газа обрушилась на Израиль 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль в свою очередь сообщил о начале ответной операции «Железные мечи», в ходе которой наносятся ракетные удары по объектам в секторе Газа. Кроме того, в Минобороны Израиля заявили о начале полномасштабного наступления на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ракетных ударов со стороны Израиля палестинский город Газа с 600-тысячным населением почти полностью разрушен.