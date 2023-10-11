Персонажи фильмов и сериалов, которые стали мемами: Доминик Торетто и другие

Фото: www.globallookpress.com / Universal Pictures

Почему персонаж Вин Дизеля стал интернет-приколом?

Такие фильмы как «Бойцовский клуб» и «Американский психопат» подарили нам не только яркие картины, но и интересных героев, которые превратились в достояние интернета. Сайт 5-tv.ru собрал подборку персонажей из кино и сериалов, которые превратились в мемы.

Тайлер Дерден (Бойцовский клуб)

«Так появился он, Тайлер Дерден» — фраза из «Бойцовского клуба», которая стала культовым мемом. А персонаж Брэда Питта превратился в интернет-прикол.

В фильме рассказчик из-за бессонницы начинает видеть некого Тайлера Дердена, которым сам и являлся. Альтер эго сделало главного героя совершенно другим человеком.

Но мемность заключается в другом. Сам по себе Тайлер создает образ мачо, который порой говорит какие-то неадекватные вещи и дает необычные задания в рамках своего проекта «Разгром». На фоне этого в интернете появились альтернативы. Например, проект «Разжор».

Также люди в интернете стали иронизировать над раздвоением личностей главного героя. К примеру, он приходит в кинотеатр и просит два билета на «Барби».

Кадр из к/ф «Бойцовский клуб «. Режиссер: Дэвид Финчер, 1999 г

Патрик Бейтман (Американский психопат)

Персонаж из «Американского психопата» быстро набрал популярность в начале 2023 года благодаря своему сигма-фейсу. Гримаса Патрика Бейтмана быстро заполонила TikTok и другие социальные сети.

Есть еще один популярный мем с этим персонажем. В нем Патрик Бейтмен идет с серьезным лицом, а на его голове наушники. Как правило, мемоделы накладывают детские песни или еще какую-нибудь несерьезную музыку на видеоряд.

Кадр из к/ф «Американский психопат». Режиссер: Мэри Хэррон, 2000 г.

Водитель (Драйв)

Молчаливый водитель из фильма «Драйв» является олицетворением для многих мужчин. Именно тогда люди стали сравнивать себя с Райаном Гослингом, говоря мемное «буквально я».

Кадр из к/ф «Драйв». Режиссер: Николас Виндинг Рефн, 2011 г.

Доминик Торетто (Форсаж)

Брутальный персонаж Вина Дизеля стал очень популярным мемом в интернете. Его фразы про семью были разобраны на смешные видеоролики. Также франшиза «Форсаж» с каждым годом становится все хуже и хуже, но продолжает выходить. В каждой части Доминик Торетто говорит про свой последний заезд, но как видят зрители, он все еще не произошел.

Кадр из к/ф «Форсаж». Режиссер: Роб Коэн, 2001 г.

Томас Шелби («Острые козырьки»)

Грустный Томас Шелби стал звездой мемов в TikTok. Как правило, в видеоролики попадал момент, как персонаж Киллиана Мерфи идет в замедленной съемки и на этот кадр накладывается смешная фраза.

Кадр из сериала «Острые козырьки «, 2013–2022 г.

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