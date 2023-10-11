Работал с Лифшицом: что известно об убитом ХАМАС советском ученом Гредескуле

Убитый ХАМАС советский ученый Гредескул прожил в Израиле более 30 лет

Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

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Убийство мирной семьи совершили боевики ХАМАС.

Живший в Израиле уроженец Екатеринбурга физик Сергей Гредескул стал с женой жертвами нападения боевиков ХАМАС — за границей он жил с 1990-х годов. Об этом сообщает издание URA.RU.

О гибели Гредескула в соцсетях сообщил академик РАН Алексей Хохлов. Он уточнил, что Сергей Андреевич и его супруга были убиты боевиками ХАМАС в своем доме в городе Офаким 7 октября.

Гредескул родился в 1942 году в Свердловске. Он закончил Харьковский государственный университет и был подопечным советского физика-теоретика Ильи Лифшица.

С 1967 по 1972 год ученый работал в Физико-техническом институте УССР, затем до 1991 года — в харьковском Физико-техническом институте низких температур имени физика Бориса Веркина. Отмечается, что ученый из Екатеринбурга всего выпустил свыше 100 научных работ.

В начале 90-х деятель науки переехал в Израиль, где до 2012 года трудился в университете имени Бен-Гуриона в Беэр-Шеве. Позже преподаватель ушел на пенсию.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех.