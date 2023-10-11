В России нашли решение по замене Ан-26 и Ан-72

Шойгу заявил о решении по смене Ан-26 и Ан-72 легкими транспортными самолетами

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Теперь осталось определиться со сроками реализации задумки.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о решении вопроса по замене Ан-26 и Ан-72 легкими транспортными самолетами. Сказал он об этом в ходе совещания с руководителями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», — сказал он.

Заявление Шойгу сделал после посещения предприятия в Ульяновске «Авиастар». Там производят самолет Ил-76МД-90А и осуществляют ремонт Ан-124-100.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии «Алмаз-Антея» в Ульяновске.