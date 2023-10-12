🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Дева. Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Чему стоит уделить особое внимание?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 октября на убывающей Луне, время неторопливости, мягкости, некой вялости. Этот период довольно пассивен.

♈ Овны

Плодотворный день. Есть шанс справиться с делами, которые прежде казались слишком сложными. Вы верно оцениваете свои возможности, не боитесь в одиночку браться за решение серьезных вопросов.

Космический совет: будьте уверены в себе.

♉ Тельцы

Легкий благоприятный день. Многие проблемы решаются быстрее, чем вы ожидали. Удается найти ответы на сложные вопросы, в последнее время не дававшие покоя. Не исключены перемены к лучшему в отношениях с близкими.

Космический совет: наладьте отношения с близкими.

♊ Близнецы

Непростой день. Чаще обычного возникают трудности в делах, не исключены финансовые проблемы. Старайтесь сохранять спокойствие. Пока вы не спешите и принимаете взвешенные решения, звезды поддерживают многие ваши начинания.

Космический совет: не останавливайтесь.

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♋ Раки

Неплохой день. Вы оставите в прошлом сомнения и тревоги и сосредоточитесь на каких-то интересных делах. Могут появиться новые идеи и планы. Постарайтесь воплотить их в жизнь, не откладывая.

Космический совет: не откладывайте дела.

♌ Львы

Напряженный день. Не исключено, что придется вернуться к каким-то старым проблемам, вопросам, которые давно ждут ответов. Некоторые Львы к тому же будут вынуждены исправлять чужие ошибки, и настроение от этого, конечно, не улучшится.

Космический совет: доведите начатое до конца.

♍ Девы

Чем раньше вы определитесь с целями и приоритетами, тем удачнее и плодотворнее пройдет этот день. Нет ничего хуже, чем кидаться от одного к другому, пытаться найти ответы сразу на все возникающие вопросы.

Космический совет: структурируйте свои идеи.

♎ Весы

Отличный день для деловых переговоров и обсуждения важных вопросов. Отстаивая свою точку зрения, вы не забываете прислушиваться к собеседнику, интересуетесь его точкой зрения и обращаете внимание на толковые замечания.

Космический совет: настройтесь на рабочий лад.

♏ Скорпионы

Благоприятный день для делового общения, обсуждения рабочих вопросов, разговоров о финансовых делах и развитии бизнеса. Будет возможность познакомиться с людьми, у которых можно многому научиться, и вы ее не упустите.

Космический совет: извлекайте пользу из общения.

♐ Стрельцы

Подходящий день для того, чтобы проявить инициативу в делах, взяться за какой-то новый творческий проект или начать учиться тому, что вас давно интересует. Важно не тратить время впустую, не откладывать на потом то, что можно сделать немедленно.

Космический совет: проявите инициативу.

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♑ Козероги

Вы хорошо ладите с окружающими, часто понимаете их с полуслова. Это помогает в решении и деловых, и личных проблем. У многих Козерогов сегодня появятся новые союзники, которые в трудный момент охотно придут на помощь.

Космический совет: примите помощь близких.

♒ Водолеи

Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Всему, что может пригодиться, вы учитесь буквально на ходу, быстро перенимаете полезный опыт.

Космический совет: возьмитесь за что-то новое.

♊ Рыбы

Вы не в ладу с собой, именно поэтому день складывается не слишком удачно. Вы часто ждете подвоха, сомневаетесь в людях, которые прежде никогда вас не подводили, и этим очень обижаете их. Возможны недоразумения на работе.

Космический совет: найдите гармонию с собой.

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