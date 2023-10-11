Следит за всеми: Кличко раскрыл всю правду об отношениях с Зеленским
Виталий Кличко рассказал, что у него непростые отношения с Владимиром Зеленским
Фото: www.globallookpress.com / Nazar Furyk
Какой политический ландшафт сложился на территории Незалежной?
Президент Украины Владимир Зеленский очень печется за свое место. Это можно понять — ведь на нем очень выгодно получать «дивиденды» от Запада.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил изданию El Mundo, что лидер страны внимательно наблюдает за всеми политическими конкурентами — в том числе и за ним. Политик отметил важную деталь — у него очень непростые отношения с главой государства.
При этом Кличко не стал открыто говорить о том, будет ли он бороться за президентское кресло на выборах в 2024 году. Хотя раньше такие мысли у него были.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. Политик добавил, что больше деталей по этому поводу стоит ждать тогда, когда начнется предвыборная кампания.
При этом экс-боксер считает, что говорить о избрании нового главы государства можно только после окончания боевых действий.