Следит за всеми: Кличко раскрыл всю правду об отношениях с Зеленским

Виталий Кличко рассказал, что у него непростые отношения с Владимиром Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Nazar Furyk

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Какой политический ландшафт сложился на территории Незалежной?

Президент Украины Владимир Зеленский очень печется за свое место. Это можно понять — ведь на нем очень выгодно получать «дивиденды» от Запада.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил изданию El Mundo, что лидер страны внимательно наблюдает за всеми политическими конкурентами — в том числе и за ним. Политик отметил важную деталь — у него очень непростые отношения с главой государства.

При этом Кличко не стал открыто говорить о том, будет ли он бороться за президентское кресло на выборах в 2024 году. Хотя раньше такие мысли у него были.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины. Политик добавил, что больше деталей по этому поводу стоит ждать тогда, когда начнется предвыборная кампания.

При этом экс-боксер считает, что говорить о избрании нового главы государства можно только после окончания боевых действий.