Это все изменит: кому по силам остановить операцию Израиля в секторе Газа

Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

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Две страны арабского мира стоят перед серьезным выбором.

Египет и Саудовская Аравия могут остановить операцию Израиля в секторе Газа, так как они способны нанести существенный урон США. Об этом изданию URA.RU заявил научный сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

«Турция — нет. Египет и Саудовская Аравия не являются членами НАТО, Турция — является. Поэтому, если Египет заявит, что ответом на сухопутную операцию в Газе будет безусловная поддержка ХАМАС, то сухопутная операция не начнется. Я не говорю, что Египет это скажет. Америка никогда не пойдет на разрыв отношений с Египтом и на дальнейшее ухудшение отношений с Саудовской Аравией», — считает специалист.

По его мнению, руководству Египта и Саудовской Аравии нужно определиться со своей позицией по текущему конфликту.

«Названные две страны должны выбирать между арабской солидарностью и разрывом отношений с Западом. Они продолжают выбирать», — резюмировал эксперт.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль превращает города в секторе Газа в руины.