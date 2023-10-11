«Не могу сбежать»: Зеленский высказался об участии в выборах президента Украины
Зеленский высказался об участии в выборах президента Украины
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Однако баллотироваться на второй срок он собирается при одном условии. Каком?
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об участии в грядущих выборах лидера страны. Как он сказал в интервью телеканалу Digi24, все зависит от продолжения боевых действий.
«Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — сказал он.
Зеленский также заявил о намерении баллотироваться на второй срок в случае продолжения боевых действий. В другом же случае он не будет претендовать на кресло президента Украины.
«Если хочет жить»: почему Зеленский на самом деле боится проводить выборы на Украине
Напомним, пост главы Незалежной Владимир Зеленский занял в мае 2019 года. Сейчас же в стране действует военное положение. В таких условиях выборы президента запрещены, однако они могут быть проведены с разрешения парламента. Для этого органу нужно поддержать поправки в законодательство.
Кроме того, отмечал Зеленский, для проведения выборов западным странам придется выделить дополнительные средства, а наблюдателям работать из «окопов».
Ранее 5-tv.ru писал, что первая леди Украины оценила шансы Зеленского на грядущих выборах.