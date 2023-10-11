«Не могу сбежать»: Зеленский высказался об участии в выборах президента Украины

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Читайте нас в: Дзен Новости

Однако баллотироваться на второй срок он собирается при одном условии. Каком?

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об участии в грядущих выборах лидера страны. Как он сказал в интервью телеканалу Digi24, все зависит от продолжения боевых действий.

«Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу сбежать во время войны», — сказал он.

Зеленский также заявил о намерении баллотироваться на второй срок в случае продолжения боевых действий. В другом же случае он не будет претендовать на кресло президента Украины.

«Если хочет жить»: почему Зеленский на самом деле боится проводить выборы на Украине

Напомним, пост главы Незалежной Владимир Зеленский занял в мае 2019 года. Сейчас же в стране действует военное положение. В таких условиях выборы президента запрещены, однако они могут быть проведены с разрешения парламента. Для этого органу нужно поддержать поправки в законодательство.

Кроме того, отмечал Зеленский, для проведения выборов западным странам придется выделить дополнительные средства, а наблюдателям работать из «окопов».

Ранее 5-tv.ru писал, что первая леди Украины оценила шансы Зеленского на грядущих выборах.