Скрывала семь месяцев: внезапные перемены произошли в жизни Юлии Михальчик

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Об этом продолжительное время не знали даже ее друзья.

Певица Юлия Михальчик станет мамой во второй раз. О грядущих изменениях в личной жизни выпускницы «Фабрики звезд» узнал портал StarHit.ru.

Издание отмечает, что после развода с первым мужем Михальчик не афиширует личную жизнь, и первые месяцы она скрывала беременность даже от друзей. Однако сейчас характерные изменения во внешности певицы стали очевидными, и спрятать их уже невозможно.

Близкие Михальчик раскрыли, что она на седьмом месяце беременности. Пока исполнительница продолжает работать, однако уже в ближайшее время уйдет в декрет и полностью посвятит себя подготовке к родам.

Личность отца ребенка Михальчик скрывает. По слухам, это состоятельный бизнесмен, с которым певица встречается несколько лет. Недавно на безымянном пальце звезды заметили кольцо с бриллиантами известного бренда стоимостью около двух миллионов рублей.

«Счастье любит тишину. Я жду ребенка. Я вышла замуж. Благодарю всех за поздравления и теплые слова. Пусть личное остается личным, для меня это очень важно», — призналась артистка.

От первого брака с предпринимателем Владимиром Гоевым у Михальчик есть десятилетний сын Александр. Позднее певицу связывали отношения с экс-супругом певицы Валерии продюсером Александром Шульгиным, который старше ее на 20 лет.

Роман оказался скоротечным и прекратился, по словам Михальчик, из-за агрессивности и грубости Шульгина. После этого у певицы, по слухам, было еще несколько романов, в том числе нынешний — с таинственным олигархом, который обеспечивает ее возвращение в шоу-бизнес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие тайны романа с Шульгиным раскрыла Михальчик.