Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad; 5-tv.ru

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ДТП с бензовозом врезался в фуру, пожар тушили несколько часов.

Движение на трассе «Кемерово-Новокузнецк» полностью перекрыто из-за аварии с двумя грузовиками. У цистерны, перевозившей дизельное топливо, на полном ходу лопнуло колесо.

Водитель потерял управление и протаранил фуру. Обе машины после столкновения загорелись. Одну огонь уничтожил еще до приезда спасателей.

А вот цистерну пожарные тушили более 6-ти часов. Сначала пытались сбить пламя водой. А уже после залили большегруз пеной. Пока цистерна горела, был риск взрыва. Поэтому все машины отправляли в объезд опасного участка.

Что делать водителю, попавшему в ДТП, ранее рассказал 5-tv.ru.