Масштабный лесной пожар может уничтожить целый город в Аргентине

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Bernd Pfeifer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Огонь подходит к населенным пунктам, спасатели пока не могут локализовать его распространение.

Масштабный лесной пожар разгорелся в Аргентине. Огонь охватил территорию целой провинции Кордова и подступает к поселениям. Некоторые здания уже обуглены, объявлена срочная эвакуация.

А началось все из-за костра. Мужчина развел огонь, чтобы сварить кофе, но пламя вышло из-под контроля. Сильный ветер быстро разнес его по огромной территории.

Сотни спасателей вот уже несколько часов пытаются взять возгорание под контроль, но пока им это не удается. Из-за засушливой погоды вспыхивают новые очаги.