Экипажи БМП разгромили позиции ВСУ на южнодонецком направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Уничтожить бронированные машины боевиков ручным оружием получается не всегда — зачастую нужен крупный калибр.

Одно из самых горячих направлений спецоперации сейчас — южнодонецкое. Там идут напряженные позиционные бои, особую роль в них играют наши мотострелки.

Благодаря их высокой боеготовности противник вынужден отступать, не имея возможности закрепиться на выгодных рубежах. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь передает из прифронтовой зоны.

Работа пехоты на южнодонецком направлении не прерывается даже ночью. Наоборот, приборы позволяют засечь и поразить цель в полной темноте.

Постоянных позиций у экипажей боевых машин пехоты нет. Точнее, их сразу несколько десятков. Чтобы появиться неожиданно и сразу на нужном участке фронта.

Ничего похожего на БМП-3 на вооружении ВСУ нет даже близко. Мало того, что машина может везти десант до отделения, так еще и оружие мощное. И сотая пушка, и 30-миллиметровая пушка, и пулеметы. В общем, огневая мощь как у легкого танка.

И эта мощь всегда к месту. Например, уничтожить бронированные машины ВСУ ручным оружием получается не всегда. Зачастую нужен крупный калибр.

«У нас был на позиции под Новоденцким, где мы отбивали атаку противника. На ходу был уничтожен MRAP противника, вместе с пехотой — до 12 человек. Соответственно, машина больше не выехала, как и пехота», — рассказал механик-водитель БМП-3 с позывным Коляда.

Экипаж рассказывает: из радиоперехвата выясняется, что российские БМП приносят огромные проблемы украинским боевикам под Угледаром. Из-за возможности оперативно помочь штурмовым группам, у противника не получается закрепиться даже на собственных позициях.

«Лучшая награда для нас это, конечно, в рацию говорят: „Парни, оценка — пять, пять с плюсом“. Восторженные крики наших ребят, которые находятся на опорном пункте и наблюдают за нашей работой», — сказал командир бронегруппы 40-й бригады мирской пехоты ТОФ с позывным Старый.

Именно превосходство в технике и опыте и не позволило ВСУ за всю летнюю кампанию продвинуться на южнодонецком участке. Артиллеристы вообще могут часами перечислять цели, которые поразило каждое орудие.

«Попадали по боеприпасам, ну по ПАСу их, попадали по самоходке, также недавно „Краснополем“ стреляли и по „Три топора“ попали», — сказал командир батареи «МСТА-Б» с позывным Шер.

Кстати, маскировку расчеты освоили настолько хорошо, что уже почти месяц ВСУ не могут вычислить позиции батареи, несмотря на наличие натовских артиллерийский радаров.

Пока мы общались с расчетом, разведка обнаружила цель. Выстрел произошел — снаряд ушел по противнику.

В ответ ВСУ бьют, в основном, кассетными боеприпасами, но все реже и реже. Даже маленький щенок по кличке Боец, который живет у артиллеристов, от звука выстрелов не дергается. Кстати, военные говорят, что звук ответного снаряда он слышит задолго до человека и начинает лаять — предупреждает об опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, как отряд «Барс-12» громит ВСУ на лисичанском направлении.