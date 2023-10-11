Истребитель ВСУ уничтожен на своем аэродроме

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Украинский Су-25 подорвали с помощью нового российского беспилотника

Российские военные уничтожили украинский штурмовик Су-25. Его атаковали с помощью нового барражирующего боеприпаса. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении «Известий».

Самолет ВСУ находился на стоянке, когда над ним завис беспилотник «Ланцет». Вскоре после этого раздался взрыв. Все произошло на аэродроме под Кривым Рогом, который находится в 70-ти километрах от линии фронта.

Ну а максимальная дальность поражения такими боеприпасами достигает 120-ти километров. Forbes пишет, что новая версия «Ланцета» стала серьезной угрозой для украинской авиации и напоминает, что это уже второй за последние недели удар российского беспилотника по авиабазе в Кривом Роге. Но ВВС Украины не извлекли уроков из предыдущей атаки. По некоторым данным, на этом аэродроме уничтожены уже несколько боевых самолетов.