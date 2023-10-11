Зеленский опасается сокращения помощи от Европы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

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Конфликт на Ближнем Востоке стал конкурентом Украины в очереди на помощь стран Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский всерьез обеспокоен возможным смещением внимания зарубежных спонсоров с Украины на Израиль и Палестину.

В интервью каналу «France 2» он заявил, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России».

Но одновременно выразил надежду, что по крайней мере Соединенные Штаты не прекратят помогать ВСУ.

Ранее глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что эскалация конфликта в Палестине приведет к сокращению помощи Запада Украине, сообщал 5-tv.ru.