Российский дипломат оценил последствия обострения арабо-израильского конфликта

Фото, видео: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA; 5-tv.ru

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Одним из последствий нового конфликта на Ближнем Востоке станет сокращение помощи Украине со стороны западных стран.

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по трагическому сценарию. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Также дипломат считает, что эскалация в Палестине приведет к сокращению помощи Запада Украине.

«Вряд ли теперь Абрамсы пойдут на Украину, они могут быть переброшены в Израиль, где они приспособлены более для пустынной местности, чем в болотах и в распутье Украины», — поделился своим мнением дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет перекрыл единственный выход для беженцев из сектора Газа, который стал эпицентром настоящей войны между Израилем и палестинскими боевиками из движения ХАМАС.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Позднее объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.