Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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США также начали поставки оружия Израилю, в страну приезжает госсекретарь Энтони Блинкен.

На помощь израильским войскам спешит подмога из США. Американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря.

Также в Израиль уже поступила первая партия современных американских боеприпасов, их доставил грузовой самолет на авиабазу Неватим.

Ранее президент США Джо Байден пообещал оказать всеобъемлющую военную и политическую поддержку Израилю и подтвердил, что с случае необходимости штаты готовы вмешаться в конфликт. Также в администрации Байдена заявили, что вводят военное планирование на случай дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. В том числе прорабатывают оперативную переброску истребителей F-16. Ну а пока в Израиль решили перебросить госсекретаря Энтони Блинкена — он прибудет в страну уже сегодня.



