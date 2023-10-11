Кудрявцева призналась, что прошла через ад: «Угрожали закопать»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка рассказала про самый негативный опыт отношений.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала изданию KP.RU о своей личной жизни, а также о взаимоотношениях со своим богатым сожителем в 90-е годы.

«Это просто был маньяк. Я не была за ним замужем. Это были 90-е, бандитская Москва, когда у нас через день были перестрелки на улице. Я ничего не могла с ним сделать из-за страха», — поделилась актриса.

Как она утверждает, мужчина влюбился в нее маниакально. По словам артистки, он был просто шизофреником, а сегодня он живет где-то во Франции. Телезвезда подчеркнула, что это было несколько лет ада в ее жизни.

«Он прослушивал мои телефоны, за мной ездила охрана. Я дышать не могла. Все мои друзья, родители, мама, сестра были просто под каким-то гнетом», — вспомнила тяжелые времена Кудрявцева.

Она добавила, что у него были деньги и большие возможности. Он сначала дал ей все, а потом все это забрал, в том числе и нервную систему. Звезда также сказала, что сожитель угрожал ее закопать, если она бросит его. Она убегала, но охранники ее возвращали.

«Я жила с человеком просто насильно», — призналась она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем.