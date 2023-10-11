Брюссель отправит Киеву истребители F-16 к 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Luke Milano

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При этом ранее в Незалежной допустили остановку подготовки летчиков ВСУ.

Бельгия решила отправить на Украину снятые с вооружения истребители F-16 к 2025 году. Об этом заявили глава Минобороны страны Людивин Дедондер перед встречей в столице страны с коллегами из стран НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия в Незалежную.

«Правительство Бельгии приняло решение поставить Украине самолеты F-16 к 2025 году», — сказала министр в эфире телеканала RTL.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что подготовка летчиков на Украине может быть остановлена. Как сообщили в местной организации Hromadske, в стране грядет реорганизация, которая не обсуждалась ни с Национальным летным университетом, ни с его летной академией.