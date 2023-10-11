«Никому не нужны»: в Госдуме предрекли возвращение на родину российских звезд

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Как события в Израиле связаны с возможным приездом знаменитостей домой?

Сбежавшие из России миллиардеры и звезды шоу-бизнеса в скором времени вернутся на родину. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны», — сказал он.

Сейчас со сбежавших знаменитостей высасывают последние деньги и публичную активность, считает депутат. Как правило, релоканты просто скитаются по миру в поисках лучшей жизни, но «нормальные среднестатистические люди» презирают их.

В пример он привел миллиардера Михаила Фридмана, который вернулся в РФ, хотя и поздно. На его приезд общественность и СМИ бурно отреагировали, но нет ничего зазорного, что он понял: дома всегда лучше. К тому же, на Украине против него возбудили уголовное дело за спонсирование военных заводов России, сборе помощи для солдат и страховании жизни участников СВО.

«Добавьте сюда военный конфликт Израиля и Палестины последних дней. У таких миллиардеров, как Фридман, стресс», — подчеркнул Хамзаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин высказался об уехавших из России артистах, а еще признался в любви Украине.