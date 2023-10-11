Когда отменят? Почему Wildberries сделал платную доставку

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Маркетплейс нашел еще один способ для заработка. Но зачем такие меры?

Маркетплейс Wildberries принял решение, которые явно не по душе обычным людям. Теперь никаких бесплатных доставок не будет. Поэтому к стоимости заказа можно смело добавлять 200 рублей. Это очень взбесило пользователей. Портал «Лайфхаки» объяснил, зачем Wildberries пошел на такой шаг.

Почему Wildberries сделал платную доставку

Одно из таких решений можно обосновать тем, что большой процент покупателей живет в отдаленных населенных пунктах. Поэтому так маркетплейс компенсирует свои траты на доставку.

Часто пункты самовывоза оказываются перегружены. Из-за этого доставка и может становится платной. Как вариант, можно попробовать оформить покупку в относительно свободный пункт выдачи.

Можно ли отказаться от платной доставки на Wildberries

Также Wildberries мог обойтись таким образом с клиентами, потому что многие отказываются от уже привезенных товаров или даже не приходят за ним. А ведь компания уже потратила деньги на перевозку. Так маркетплейс надеется сэкономить и приучить людей к ответственности.

Однако, портал отметил, что при покупке от десяти тысяч рублей доставка будет бесплатной.

Ранее 5-tv.ru писал, что владелица Wildberries Бакальчук признана самой богатой женщиной в России.