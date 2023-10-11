Пашинян счел неуместными опасения о закрытии российского рынка для Армении

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Глава правительства республики опроверг слухи о проблемах с поставками армянского алкоголя в Россию.

Опасения по поводу закрытия российского рынка для армянских производителей неуместны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

Так он прокомментировал появившуюся в соцсетях информацию о проблемах с поставками армянского алкоголя в Россию.

«Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются. Каждый раз, делая выводы, мы должны быть знакомы с нюансами. Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет», — заявил Пашинян.

Он напомнил, что за последние 20-30 лет проблемы с ввозом в Россию армянской продукции возникали неоднократно, и каждый раз были свои нюансы. При этом Пашинян призвал армянских производителей соблюдать стандарты.

Ранее сообщалось, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Притом что на российский рынок приходится около 80% поставок завода.

Как сообщал 5-tv.ru, Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы при выходе из Нагорного Карабаха должны вернуться на родину.