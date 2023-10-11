Прямо в собственном дома: новые подробности гибели советского физика Гредескула в Израиле

Фото: Роман Пименов / ТАСС

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Ученый и его жена умерли из-за действий боевиков. Как именно скончалась пара?

Советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга стали жертвой боевиков ХАМАС. Террористы нанесли атаку по Израилю. Ученый с женой находились в этот момент в собственном доме в городе Офаким. Но 7 октября их жизнь оборвалась. Виной всему стали действия ХАМАС. Об этом рассказал академик РАН Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал мужчина.

Ученому был 81 год. С 1991 год физик предавал в Бен-Гуриона в Беер Шеве. И всего несколько лет назад мужчина вышел на пенсию.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Позднее объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех.