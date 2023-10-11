Использовать не получится: разработчик назвал главные недостатки телефонов с гибким экраном

Фото: www.globallookpress.com / Long Wei/Sipa Asia

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На складных смартфонах быстро появляются царапины. Какие еще проблемы преследуют эти гаджеты?

Смартфоны с гибким экраном быстро стали трендовыми. Но оказалось, что у этих устройств есть несколько весомых недостатков. Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян назвал минусы складных гаджетов.

Минусы телефона с гибким экраном

Слабым местом таких телефонов безусловно является экран. Поверхность дисплея на подобных гаджетах мягче обычного. Из-за этого на устройстве могут быстро появиться царапины. Об этом специалист рассказал изданию «Прайм».

«А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть поврежденным», — заявил Закарян.

Разработчик добавил, что несмотря на слова производителей о высокой прочности, линия сгиба остается подверженной высокому проценту брака.

Проблемы телефона с гибким экраном

Большой проблемой для пользователей может стать шарнир, который как раз и позволяет телефону сгибаться. Неисправности в его работе могут появится при падении. Еще со временем шарнир может расшататься. А также есть вероятность, что он выйдет из строя при сильном сгибе.

Также складные смартфоны лишились одной функции, которая есть почти в каждой новой модели. Современным гаджетам, как правило, не страшна вода. А вот складному устройству намокание может грозить неприятными последствиями.

Разработчик отметил, что стоят гибкие телефоны много, а вот технические характеристики значительно слабее, чем у конкурентов.

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