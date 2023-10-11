В Польше пожаловались на огромный объем поставляемого из России пластика

Interia: в Польше пожаловались на поставляемый из России пластик

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на эмбарго, российское сырье продолжает поступать на польский рынок.

В Польше образовался переизбыток дешевого первичного пластика, ввезенного из России и Ближнего Востока. Об этом сообщает польский портал Interia со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что несмотря на эмбарго на российское сырье, Польша продолжает импортировать огромные объемы первичного пластика из России. Из-за его дешевизны польские производители отказываются покупать переработанный местный пластик.

Аналитик издания Mysl Polska Богдан Куляс ранее заявил, что ненависть к России выходит боком Польше. Главным приоритетом Варшавы журналист назвал реализацию амбиций США, что наносит польской экономике непоправимый вред.

В частности, указал Куляс, политика правящей в стране партии «Право и справедливость» (ПиС) привела к тому, что американо-индийский торговый маршрут обойдет Россию стороной, в результате чего Польша не станет одним из его инфраструктурных центров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журнал Newsweek назвал европейскую страну, которая совсем скоро рискует заплатить большую цену за антироссийскую политику.