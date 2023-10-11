«Я это чувствую»: Домогаров поменял отношение к сыну после смерти бывшей жены

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Читайте нас в: Дзен Новости

Что происходит между знаменитостью и его наследником?

В августе умерла вторая жена Александра Домогарова Ирина. Хотя пара и была в разводе, но они поддерживали дружеские отношения.

Портал StarHit.ru сообщил, что во время ее болезни актер понял, что просто обязан поддержать их общего сына Александра в такой сложный период. Домогаров рассказал, что встречаются они пока редко, но общее горе сплотило их.

«Не так часто, как хотелось бы. Но после смерти его мамы мы сблизились. Я это чувствую», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что Домогаров жестко отреагировал на новости о женитьбе. Недавно по сети распространились слухи о том, что актер сделал предложение своей даме сердца Татьяне Степановой.

Но артист не любит, когда лезут в его личную жизнь — он очень жестко отреагировал на эти слухи. После того, как Домогаров похоронил свою бывшую жену, он столкнулся с новостями о возможной свадьбе.