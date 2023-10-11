«Титан» продолжает слать знаки со дна океана: обнаружены новые фрагменты ДНК

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

Читайте нас в: Дзен Новости

Что именно нашли на дне океана?

Даже спустя несколько месяцев ужасная трагедия, которая произошла с батискафом «Титан», напоминает о себе. Неделю назад обнаружили другие части подводного судна, а также человеческие останки.

Береговая охрана США нашла титановую крышку батискафа и предполагаемые останки пассажиров субмарины. Эту информацию опубликовал у себя портал StarHit.ru. В тот злосчастный день, когда судно взорвалось, на борту находились генеральный директор компании, которой и принадлежал батискаф, OceanGate Стоктон Раш, исследователь Поль Анри-Наржоле, миллиардеры Хэмиш Хардинг и Шахзада Давуд с своим сыном Сулейманом.

В ближайшее время ведомство собирается провести пресс-конференцию. Они хотят рассказать подробнее о том, что им удалось найти на месте крушения «Титана».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Голливуде хотят экранизировать трагедию с батискафом «Титан». Картиной под пока еще черновым названием «Спасенный» займется студия MindRiot Entertainment.