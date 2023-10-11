Сейсмологи в Норвегии зафиксировали взрыв у газопровода Balticconnector

Фото: REUTERS / Lehtikuva / Mikko Stig

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Версия об утечке газа из магистрали из-за «внешнего воздействия» находит все больше подтверждений.

Вероятный взрыв на газопроводе Balticconnector, соединяющем газовые системы Финляндии и Эстонии, зафиксировали норвежские сейсмологи. Об этом сообщило сейсмологическое объединение NORSAR.

Уточняется, что предположительный взрыв произошел у берега Финляндии в Балтийском море в 1:20 по местному времени 8 октября 2023 года. Именно в это время в Balticconnector упало давление. Магнитуда взрыва составила 1,0 — значительно ниже, чем при теракте на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.

Финский и эстонский операторы Balticconnector зафиксировали падение давления в магистрали 8 октября, заявив о приостановке работы газопровода из-за возможной утечки. Позднее авария была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предположительно, к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стоимость газа в европейских странах на фоне сообщений об утечке на Balticconnector подскочила на 12% — с 487,8 доллара за тысячу кубометров до 534,4 доллара.