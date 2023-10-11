Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем: «Иногда хотелось убить»

Кудрявцева призналась, что во время ссор ей порой хочется убить мужа

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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У пары довольно большая разница в возрасте — 16 лет. Не мешает ли этот фактор семейной идиллии?

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что периодически хочет убить мужа во время ссор. Об этом звезда рассказала в недавнем интервью изданию KP.RU.

Она добавила, что возлюбленный всегда разряжает обстановку своими шутками. По мнению звезды, чувство юмора крайне важная вещь в семье. Также Кудрявцева рассказала свой рецепт перемирия во время семейных конфликтов. Телеведущая призналась, что не любит кричать.

«Мы просто держим паузу, а потом оба делаем вид, что ничего не произошло, разговариваем как ни в чем не бывало. Ругаться, кричать — это не мои методы. Если мне что-то не нравится, я просто молча ухожу в свою комнату», — отметила Кудрявцева.

Она подчеркнула, что часто ссорится с мужем из-за воспитания дочери. По ее мнению, мужчина позволяет ребенку слишком много.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева обновила имидж. Телеведущая похвасталась в соцсетях трендовой в сезоне-2023 рваной челкой.