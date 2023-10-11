Иногда проблема не в диете: почему не уходит жир на животе

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Переизбыток калорий неминуемо приводит к лишнему весу. Но что делать, если то и дело тянет к холодильнику?

Одно из самых проблемных мест практически для каждой женщины — живот. Конечно, работать над остальными зонами тоже приходится, ведь они сами себя в порядок не приведут. Но что есть не получается и за каждой диетой следует срыв? И вот вы уже у холодильника с набитым ртом вредной для фигуры пищи. По мнению врача-психотерапевта Татьяны Зеленковой, многие люди имеют лишний вес из-за переедания, что логично. Но чем оно может быть вызвано?

«Переедание — это только маска, за которой скрываются тревожность и депрессия. А снижение интереса к физическим нагрузкам — это признак апатии и ангедонии, и требует комплексного лечения», — указал специалист в беседе с KP.RU.

Терапия для взрослых может включать в себя антидепрессанты и работу с психологом или психотерапевтом по восстановлению ресурсов. А дальше — поиск первопричины, из-за которой человек не может перестать есть даже если не голоден.

Как самостоятельно отучить себя от переедания

Попытка сесть на диету часто оборачивается неконтролируемыми приступами переедания. Стоит попробовать переключить внимание. Например, освоить новое хобби, уборкой квартиры. Также при желании что-нибудь пожевать можно поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность. Это тоже переключит внимание человека и отбросит мысли о еде.

А если сорвались?

Ни в коем случае нельзя себя критиковать. Вводить персональные «санкции» тоже не стоит — речь идет об отмене следующего приема пищи. Лучше позаботьтесь о себе — сходите на растяжку или массаж, примите расслабляющую ванну.

Необходимо обучить сознание наслаждаться жизнью иначе, не только при трапезе.

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