Упор на практику: почему школьники стали чаще выбирать колледжи для учебы

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Молодежь стремится получить специальность, с которой можно сразу начать зарабатывать деньги. Но это не единственная причина.

В России растет популярность среднего профессионального образования. Больше половины девятиклассников, выбирая дальнейший путь, сегодня отдают предпочтение колледжам, а не вузам.

У каждого, кто решает после девятого класса уйти в большую взрослую жизнь, своя причина, но общие тенденции прослеживаются. Специалисты отмечают: подрастающее поколение все более осознанно подходит к выбору будущей профессии. И колледж — возможность выиграть время в вопросе самоопределения. Кроме того, стоимость обучения на программах среднего профессионального образования зачастую более доступна по сравнению с обучением в вузе.

Какие профессии востребованы у молодежи и легко ли такому специалисту найти себя на рынке труда — выяснила корреспондент «Известий» Камилла Байчибаева. Все подробности — в е репортаже.