Французские войска начали покидать Нигер

Фото, видео: REUTERS / Mahamadou Hamidou; 5-tv.ru

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Военнослужащих передислоцируют в соседний Чад. Как их провожает местное население?

Париж выводит свои войска из Нигера. В бывшей колонии французские военные находились с 2014 года. Туда их направили для борьбы с терроризмом. Военнослужащих передислоцируют в соседний Чад. Жители страны провожают колонны под резкие антифранцузские лозунги. Эксклюзивные кадры — в репортаже корреспондента «Известий» Исмаила Муссы.

После нескольких лет пребывания в Нигере французские солдаты под конвоем покидают свои базы. Жители страны тоже провожают иностранных военных, а их уход считают своей победой.

Это первая часть контингента — наземным путем она отправится в Чад. Остальные покинут страну самолетом. Нигерийцы, которые вот уже второй месяц пикетируют французскую авиабазу, намерены продолжать демонстрации.

«Как вы видите, позади меня французские солдаты уходят со всем своим арсеналом. Французы пройдут более 1400 километров под сопровождением наших военных, прежде чем достигнут Чада, где находится их база», — рассказывает журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза.