Скорбные списки: как пропавших в Израиле людей разыскивают их родные

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilan Lorenzi; 5-tv.ru

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После нападения ХАМАС на еврейское государство судьба сотен человек остается неизвестной. Их семьи продолжают надеяться на лучшее.

Жителям Израиля, которые ничего не знают о судьбе родственников, приходится сейчас рассчитывать на собственные силы. Люди пытаются самостоятельно отыскать хоть какую-то информацию. От атак и обстрелов со стороны ХАМАС уже погибло больше 1200 человек. Судя по опубликованным данным, среди них много молодежи. В списках жертв — граждане Таиланда, США и других государств. Подтверждена гибель четырех россиян. Еще шесть числятся пропавшими без вести. С подробностями — наш корреспондент Вилли Симановский.

«С момента нападения ХАМАС на Израиль прошло уже больше четырех суток. И все это время судьба сотен человек остается неизвестной. До сих пор никто не может назвать имена тех, кто находится в заложниках. И с каждым часом родственники пропавших — впадают во все большее отчаяние», — рассказывает журналист.

Двадцатилетняя Гайя боится темноты, а сил плакать у нее больше не осталось: с утра субботы, когда вооруженные люди ворвались в ее кибуц, она не может найти никаких сведений ни о родителях, ни о двух своих братьях.

«Что я могу сделать? Вся моя семья пропала. Единственное, я нашла видео, на котором моего брата уводят, схватив вот так под руки. Снято прямо здесь, рядом с домом. На нем нет крови, это дает мне надежду, что он жив. Но где он сейчас, где мама, что с ними — я до сих пор не знаю», — рассказывает Гайя Калдерон, жительница Израиля.

Видеокадры с захваченными израильтянами распространяют сами палестинцы. Мониторя соцсети, иногда можно узнать — находится ли человек в плену. Этим занимаются группы волонтеров и сами родственники. Так, немке Рикарде Лук все-таки удалось выяснить, где находится ее дочь Шани. Кадры с полуголой девушкой без сознания и с окровавленной головой облетели весь мир. Лук узнала на них дочь по татуировкам на ноге. Выяснилось, что девушка жива, но в тяжелом состоянии, и вроде бы даже находится в больнице на территории Палестины.

«У нас мало информации. У нее серьезная травма головы и она находится в критическом состоянии. Каждая минута на счету, нужно вытащить Шани из сектора Газа. Пожалуйста, я обращаюсь с отчаянным призывом к правительству Германии, помочь мне вернуть мою дочь домой», — рассказывает мать похищенной девушки Рикарда Лук.

Немецкие власти на призыв о помощи пока не откликнулись. Как и американские: члены семей пропавших сами прилетели в Тель-Авив разыскивать их. Президент США мимоходом сообщил, что попросил Израиль помочь в их освобождении. Все это вызвало у сограждан главы белого дома негодование.

В Израиле власти создали специальный отдел по работе над возвращением не пленных. Президент лично встретился с семьями пропавших. Но пока родственники продолжают находиться в неведении, живы ли их родные. Семья Дениса Беленького — тоже пережила это состояние неизвестности. Он переехал в израиль в 90-х и служил в местной полиции. После бесконечных дней ожидания родным сообщили — надежды нет. Денис погиб при защите города Сдерот на юге страны.

Главной проблемой сейчас остается нежелание властей Палестины вести переговоры о заложниках. Представители ХАМАС заявили, что не будут обсуждать их судьбу пока Израиль не остановит свою военную операцию.