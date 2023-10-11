Два землетрясения подряд произошли в Афганистане

Фото: www.globallookpress.com / Saifurahman Safi

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Сведений о пострадавших нет.

Два землетрясения подряд магнитудой 6,3 и 5 были зафиксированы на западе Афганистана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр первого располагался в 34 километрах к северо-западу от города Герат, второго — в 28 километрах на северо-запад от одноименной провинции. Очаг находился на глубине в 10 километров.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Известно, что в городе проживает около 300 тысяч жителей.

Землетрясение произошло на западе Украины

Ранее 5-tv.ru сообщал, что еще одно крупное землетрясение прошло в Афганистане 7 октября в той же провинции Герат. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3. По сообщениям различных источников, число пострадавших варьируется от нескольких сотен до более чем тысячи человек. Также были разрушены более тысячи домов.