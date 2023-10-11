Умер режиссер «Музея восковых фигур» и «Чернокнижника» Энтони Хикокс

Фото: Instagram* / whoisnumber2

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Кинодеятель снял множество известных фильмов ужасов, после которых люди не могли еще долго уснуть.

Умер режиссер, продюсер, сценарист и актер Энтони Хикокс. Согласно данным платформы IMDb, кинодеятель ушел из жизни 9 октября в возрасте 65 лет. Причина смерти не раскрывается.

Хикокс известен широкому зрителю по фильмам «Музей восковых фигур», третий «Восставший из ада», второй «Чернокнижник», «Возвращение живых мертвецов 3», «Закат — убежище вампиров», третьи «Дети кукурузы» и «Карнавал душ».

Родился Хикокс в 1959 году в Лондоне. Карьеру начал с простого клубного промоутера в родном городе. На первые заработанные деньги снял свою первую короткометражку, но славы так и не получил.

После переехал в Лос-Анджелес. Примечательно, что путь в киноиндустрию ему открылся благодаря случившемуся с ним неприятному инциденту. Хикокс врезался в автомобиль шведского кинопродюсера и коллекционера произведений искусств Стеффана Аренберга. Как рассказывает «Российская газета», чтобы компенсировать ущерб, он предложил ему написать сценарий «всего за три тысячи долларов». Аренберг повозмущался, но в конечно итоге согласился. Так и появился известный фильм ужасов «Музей восковых фигур».

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