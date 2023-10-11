Совет для сладкоежек: как выбрать хороший шоколад

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; 5-tv.ru

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Отличить хороший шоколад от плохо можно даже не читая состав. Но как?

Мало кто может устоять перед долькой шоколада за чашечкой чая или кофе. Все знают, что этот продукт не особо полезен. Разве что горький шоколад, и то в небольших количествах. Но здесь важно учитывать и то, что польза от этого кондитерского изделия на основе какао зависит от его качества. Председатель Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий рассказал, как определить хороший шоколад от плохого.

«Выбирайте шоколад подороже. Чтобы все-таки там (в составе числилось. — Прим. ред.) какао. Чем дешевле кондитерское изделие — тем больше замен. Например, какао на пальмовое масло. Сегодня качественные продукты стоят дорого. Конечно, все определяется стоимостью сырья. Поэтому если вы видите шоколадку за 50 рублей — то там какао быть не может, там полная замена пальмовым маслом», — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что не всегда дешевый продукт — значит некачественный. Однако в отношении этого «сладкого» сегмента такое правило работает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как еще определить качественный шоколад. Он отличает сухой хруст при разламывании. Температура плавления какао-масла — 32 градуса, поэтому долька должна легко таять во рту. Если проступает «жировое поседение», то это результат плавления какао-масла.

Также 5-tv.ru рассказывал, какие продукты больше всего подвержены фальсификации.