«Езжу на машине, которой восемь лет»: на что Бузова тратит деньги

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Ни для кого не секрет, что певица живет в достатке и может позволить себе многое.

Ольга Бузова призналась, что ей не нужны ни дорогая машина, ни брендовая одежда. Такое заявление российская звезда сделала в интервью изданию Hello.

Певица отметила, что в любой момент может купить себе новый Rolls-Royce. Однако девушка старается крайне экономно распределять финансы, так как «деньги — это свобода». Первую крупную сумму, заработанную творчеством, Бузова потратила на покупку квартиры для мамы.

«Потом начала вкладывать деньги в творчество — я же сама себе продюсер, и все клипы, треки, костюмы оплачиваю я. А тратить деньги на какие-то атрибуты роскошной жизни мне неинтересно», — призналась звезда.

Телеведущая призналась, что ездит на машине, которой уже восемь лет. И даже водитель намекает — не пора ли прикупить новую.

«Я ответила (водителю. — Прим.ред.): «Пока едет — ездим на ней, мне еще шоу надо делать“», — рассказывает знаменитость.

Бузова добавила, что не экономит на отдыхе. Также она может позволить себе дорогие дизайнерские платья или украшения для съемок. Однако в качестве повседневной одежды звезда выбирает различные российские бренды.

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