Непревзойденный Ми-35М! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские силы продолжают продвигаться на всех участках фронта.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Непревзойденный Ми-35М

Экипажи этих боевых вертолетов задействованы на всех участках фронта. За время спецоперации бойцы успешно выполнили сотни боевых задач. Минобороны показало кадры работы летчиков на краснолиманском направлении, где они уничтожили опорный пункт украинских националистов.

Для поражения живой силы и уничтожения опорного пункта противника экипажи Ми-35М применили неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8, пуски которых были произведены с выполнением приема кабрирования для задания необходимого угла старта ракет.

Гаубица Д-20 — бьет прямо в цель

Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 тоже работают на всех направлениях спецоперации. Минобороны показало кадры работы артиллерийских подразделений Тульских десантников на артемовском направлении.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы ВДВ уничтожают реактивные системы залпового огня, минометные расчеты украинских боевиков и другие цели.