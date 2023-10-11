Фельдшер из Петербурга наелся мухоморов и убил восьмилетнего сына
Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister
Горе-отец заявил, что увидел в глазах ребенка демона.
Фельдшер из Санкт-Петербурга после употребления мухоморов напал с ножом на сына. Трагической историей поделилась издание KP.RU.
По данным правоохранительных органов, мужчина, работавший в психбригаде, увлекался различными духовными практиками и нередко употреблял галлюциногены. Под воздействием грибов он нанес восьмилетнему сыну десять ножевых ранений, а затем попытался нанести вред и себе.
Раненый мальчик позвонил маме, которая и вызвала скорую помощь. Однако спасти ребенка не удалось. Сам мужчина сейчас находится в одной из городских больниц. Он заявил, что увидел в глазах сына демона.
«Он никогда даже пальцем не трогал сына. Если бы я чувствовала, что с ним что-то не так, то не оставила бы его одного с сыном», — признается мама погибшего ребенка.
Мужчине выдвинули обвинения по статье «Убийство». Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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