Советский физик Градескул погиб в результате атаки ХАМАС на Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Жертвой палестинской группировки стала и супруга ученого.

В Израиле в результате атаки боевиков ХАМАС погиб советский физик-теоретик Сергей Гредескул. Жертвой палестинской группировки стала и супруга ученого. Об этом сообщил в своем Telegram-канале академик РАН Алексей Хохлов.

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», — написал Хохлов.

Физику был 81 год. Гредескул в 1967 году начал работать в Физико-техническом институте Украинской ССР. Спустя несколько лет он перешел в харьковский Физико-технический институт низких температур им. Б. И. Веркина. С 1991 года Градескул был профессором в университете Бен-Гуриона в Беер Шеве. Среди его трудов — десятки научных статей. Гредескул вышел на пенсию всего несколько лет назад.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Позднее объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

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