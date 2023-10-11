В Ростовском зоопарке умер старейший в мире карликовый бегемот Риф

Фото, видео: ВКонтакте / Ростовский-на-Дону зоопарк / rostov_zoo_official; 5-tv.ru

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Животному удалось пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет. Так сколько же ему было лет?

В одном из крупнейших в России и Европе зоопарке, который расположен в Ростове-на-Дону, умер старейший в мире карликовый бегемот по кличке Риф. Печальной новостью поделились в пресс-службе зоосада.

«Нас покинул наша радость и гордость — карликовый бегемот Риф. Ему был 51 год, шесть месяцев и три дня. Карликовый бегемот такого возраста был единственным в мире и только в нашем зоопарке. Кроме того, Риф был первым карликовым бегемотом, появившимся в России», — сообщили в зоопарке.

Риф появился на свет 7 апреля 1972 года в зоопарке США, через год его перевезли в Калининградский зоопарк, где у него появилось потомство. Окончательно бегемот сменил место жительства в 90-м — 23 года он прожил в ростовском зоопарке.

«Для него были созданы идеальные условия жизни, что и позволило животному пережить естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

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