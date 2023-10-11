Байден предостерег страны от попыток воспользоваться обострением в Израиле

Фото, видео: REUTERS / Jonathan Ernst; 5-tv.ru

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Американский лидер заявил, что США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

Положение Киева, про который партнеры в эти дни как будто забыли, действительно стремительно ухудшается. Все реальнее маячит перспектива оказаться без долларов и евро, которые кстати еще предстоит возвращать кредиторам в том или ином виде.

А еще есть риск остаться без оружия. Американские конгрессмены всерьез настроены бросить все силы на спасение Израиля. И Джо Байден все подтвердил.

«Министерство обороны США готово задействовать авианосец „Джеральд Форд“, как только это будет необходимо. Мы готовы перебросить в регион дополнительные военные силы. Хочу несколько раз повторить для любой страны, организации или человека, если они рассматривают возможность напасть на Израиль в этой ситуации. У меня для них одно предупреждение: не делайте этого», — сказал американский лидер.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны и объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.