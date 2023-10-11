Генеральная уборка: как экологи очищают Тихий океан от мусора

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Мало кто знает, но самая огромная свалка отходов в мире находится именно там. И это большая угроза для водных обитателей.

Уникальные кадры сняли из Тихого океана — там проходит самая масштабная в истории экологическая операция. Специалисты развернули систему, которая всего за пять секунд может очистить от мусора территорию размером с футбольное поле.

По сути, это супер огромная сеть, которую растянули между двумя судами. Причем делают это не только на поверхности, но и на небольшой глубине, где как раз часто плавает пластик. Именно из него в большинстве своем состоит так называемое Большое тихоокеанского пятно — самая огромная свалка отходов в мире площадью почти полтора миллиона километров.

Океанские течения ежегодно пополняют его миллионами тонн мусора, который выбрасывает человек. Из-за чего уже погибли целые виды рыб и редких животных.

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