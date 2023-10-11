Египет закрыл пункт пропуска из Сектора Газа: последствия

Фото, видео: REUTERS / Mahmoud Issa; 5-tv.ru

Это единственный путь эвакуации населения из региона, окруженного морем и израильскими войсками.

Египет закрыл пункт пропуска, ведущий из Сектора Газа, это единственный выход для палестинских беженцев из охваченного войной региона.

С первыми ударами Израиля по Сектору Газа стало понятно, что все это может обернуться не только крупнейшим кровопролитием в регионе, но и гуманитарной катастрофой. Все больше палестинских семей бежит в направлении одного спасительного выхода. Его хорошо видно на карте. Регион со всех сторон окружен Израилем и только одна юго-западная граница примыкает к Египту. Именно туда и направляются в первую очередь женщины и дети. Несложно представить, где все они окажутся через какое-то время - конечно в Европе, где уже есть огромные палестинские диаспоры. К тому же сами египтяне не очень рады такому наплыву своих соседей, о чем уже заявили в службе безопасности страны.

Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничное территории страны. Они нападали на мирных граждан и брали их в плену. Позднее объявили о начале проведения операции на территории еврейского государства.

Израиль, в свою очередь, сообщил о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Кроме того, в Израиле заявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших при атаках ХАМАС на Израиль россиян возросло до четырех.